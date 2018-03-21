  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:59 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

محمد صلاح سيتسبب في عدة مشاكل كبرى لـ"ليفربول"

السيسي

شاهد .. رد فعل السيسي على 3 مواطنين هاجموا حكمه

الميرازي

هكذا سخر "الميرازي" من ساندرا نشأت

لميس الحديدي

سيدة تُبكي لميس الحديدي على الهواء لهذا السبب

عمر البشير والسيسي

"زيارة البشير إلى القاهرة أسفرت عن هذا الأمر الهام"

اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

الرئيس السيسي

دلالات توقيت ظهور "السيسي" قبل الانتخابات

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

لافتات للسيسي

بأعلى سعر.. صفحات مرشحي الرئاسة للبيع

أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

تعرف على قائمة الطعام التي تناولها ترامب وبن سلمان

الصفحة الأخيرة

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

متابعات

أخبار متعلقة
#

محامي الممثلة الإباحية: أقامت علاقة مع ترامب وهو في الحكم

#

أسئلة ضرورية عن الألف كيلو

#

ترامب يتراجع 200 مركزًا على قائمة "فوربس"

#

التعاون يتخطى الفيصلي بهدف«سيدريك أميسي»

ترامب

محمد بن سلمان

تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، رفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غذاء عمل على هامش المقابلة التي جمعتهما سويًا أمس الثلاثاء بالبيت الأبيض.

ووفقا لصورة قائمة الطعام التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، فإن غداء ترامب وابن سلمان احتوى على "حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط".

وضمت قائمة الحلويات: "كعكة تين وآيسكريم السمسم".

ووصل ابن سلمان الثلاثاء إلى واشنطن، في زيارة تستمر نحو أسبوعين، بحسب وسائل إعلام سعودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. أغرب ضربة جزاء يحتسبها حكم هذا الموسم
» المنتخب السعودي يلعب مع نظيره الروسي بكرة من الفضاء
» مفاجأة لا تصدق عن الخطوة المقبلة لكريستيانو رونالدو
» كيف تحافظ على نشاطك دون تناول السكريات؟
» قصة المرأة التي قهرت جيش هتلر
» تعرف على قائمة الطعام التي تناولها ترامب وبن سلمان
» شرطة بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة "مريم"
» القصة الكاملة للاعتداء على مساعدة وزيرة التضامن
» مفاجأة جديدة في مقتل سائق بموقف بنها
» "أوبر" تكشف موقفها بعد حكم وقف نشاطها في مصر
» "التعليم" تكشف حقيقة تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني