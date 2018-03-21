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مؤتمر حاشد لتأييد السيسى بالغردقة

قبلي وبحري

صور المؤتمر
صور المؤتمر

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مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي بزفتى

السيسي

أبناء

بالغردقة

بحري

مؤتمر. لتأييد.

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات المؤتمر الجماهيرى بجمعية أبناء بحرى بمدينة الغردقة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة بحضور كبار وقيادات العائلات والقبائل بالبحرالاحمر.

 وشهد المؤتمر إقبالاً حاشدًا من أبناء محافظات الوجة البحرى بجانب أبناء المحافظات الأخرى وقال صلاح النويهى رئيس جمعية أبناء البحرى أننا نعلن رسميا كامل التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الذى حقق إنجازات غير مسبوقة فى تنمية حقيقية وأن أصواتنا كلها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اوسوف نبهر العالم بحشودنا الغفيرة أمام اللجان.

وخلال المؤتمر قدم شباب أحد مدارس الغردقة عرضًا لأغنية الصاعقة قالوا أية علينا دول مع تقديم عرض للصاعقة بعنوان رسالة لكل إرهابى لن تسقط مصر أبدًا ومن جانبه أكد الدكتور رضا النجار نائب رئيس جمعية ابناء بحرى بالغردقة ان الدولة كان مخططا لها مؤامرات لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء فى الوقت المناسب وأنقذ مصر من مصير مظلم واستطاع أن ينجو بهذا البلد من المخطط وأعاد لها قوتها ومكانتها وعلينا أن نقف أيام الانتخابات لرد الجميل لهذا البطل الذى أنقذ مصر.






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