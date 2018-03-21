  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم
صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

لميس الحديدي

هل ناهد شريف والدة الإعلامية لميس الحديدى؟

محمد صلاح

كاتبة: لا تكبلوا محمد صلاح بالسياسة

المنتخب

المنتخب يضم هذا الثلاثي إلى صفوفه

موسي مصطفي موسي

نص حوار موسى مصطفى موسى مع "الجارديان"

آيات عرابي

قيادي بالجماعة الإسلامية : "عرابي زي بتوع التكفير"

الدولار يرتفع إلى 16.20 جنيه

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم بالبنوك

الدولار والجنيه

ما يحدث في الموازنة العامة خطير وغير مسبوق

موسى مصطفى موسى

الجارديان: لا دليل في القاهرة على وجود منافس للسيسي‎

محمد صلاح

محمد صلاح سيتسبب في عدة مشاكل كبرى لـ"ليفربول"

المنتخب يضم هذا الثلاثي إلى صفوفه

الرياضة

المنتخب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"ليفربول" يسعى لضم رمضان صبحي

#

خبير: إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار من اتفاقية الغاز

#

«خاشقجي»: الغاز فلسطيني في مياه غزة ‎

#

طوارئ بسبب إعلان الحريري استقالته

يواصل المنتخب الوطني انهاء جميع الملفات خلال معسكر سويسرا لتحديد مصير الفريق النهائي وذلك في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا المرتقب، وآخر هذه الملفات انضمام الثلاثي لوران بانوك الإنجليزي مسئول التغذية والأيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية والأرجنتيني سيفيرو كوستافو مساعدا للمدرب.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا في سويسرا في الفترة من 19 لـ27 مارس الجاري، يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و27.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة يكاترينبورج الروسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا
» انتقادت واسعة للمغرب بسبب استضافة نائب رئيس ميانمار
» شاهد.. اعتراف جرىء لـ"يوسف منصور"
» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 32 درجة
» طبيب بريطاني بحلب: هكذا عرف طيران روسيا موقعنا وقصفنا
» مصر تستعين بفرنسا للتخلص من حوادث القطارات
» اختبار كشف الكذب يؤكد تورط ترامب في علاقة مع ممثلة إباحية
» شاهد .. أغرب ضربة جزاء يحتسبها حكم هذا الموسم
» المنتخب السعودي يلعب مع نظيره الروسي بكرة من الفضاء
» مفاجأة لا تصدق عن الخطوة المقبلة لكريستيانو رونالدو
» كيف تحافظ على نشاطك دون تناول السكريات؟

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني