المنتخب يضم هذا الثلاثي إلى صفوفه

21 مارس 2018 - 09:35 ص

يواصل المنتخب الوطني انهاء جميع الملفات خلال معسكر سويسرا لتحديد مصير الفريق النهائي وذلك في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا المرتقب، وآخر هذه الملفات انضمام الثلاثي لوران بانوك الإنجليزي مسئول التغذية والأيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية والأرجنتيني سيفيرو كوستافو مساعدا للمدرب.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا في سويسرا في الفترة من 19 لـ27 مارس الجاري، يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و27.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العالم أمام أوروجواي، في الثانية ظهرًا يوم 15 يونيو 2018 على ملعب سنترال في مدينة يكاترينبورج الروسية.