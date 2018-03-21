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"المصالحة الروسية":

بدء عمل ممر إنسانى ثالث فى الغوطة الشرقية

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وكالات

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بدأ، اليوم الأربعاء  الموافق 21 مارس، عمل ممر إنساني ثالث لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية في سوريا.

وذكرت  ذلك قناة "روسيا — 24" عن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا.

وجاء في البيان: "بدء الممر الإنساني الثالث بالعمل في الغوطة الشرقية".

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أمس الثلاثاء 20 مارس، أنه منذ بداية الهدنة في الغوطة الشرقية خرج 414 80 شخصا.

وأشار إلى أن المدنيين يواصلون الخروج من الغوطة الشرقية، التي توفرها الممرات الإنسانية، وأنه خلال يوم، خرج 552 شخصا عبر الممر الإنساني في منطقة بلدة مخيم الوافدين، بينما وصل إجمالي عدد من خرج منذ 28 فبراير الماضي، إلى 2825 شخصًا عبر هذا الممر.

وأفاد يفتوشينكو، بانخفاض أعداد اللاجئين الخارجين عبر الممر الإنساني الثاني من بلدات عربين، وحزة، وسقبا، مشيرا إلى أن معظم المدنيين غادروا الأراضي، التي يسيطر عليها المسلحون.


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