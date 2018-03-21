قيادي بالجماعة الإسلامية : "عرابي زي بتوع التكفير"

21 مارس 2018 - 09:46 ص

قال علي الشريف القيادي بالجماعة الإسلامية إن أكاذيب آيات عرابى - الإعلامية المحسوبة علي معسكر مرسي بالخارج- على الجماعة الإسلامية تذكرني بموقف حدث معنا في عام 1981 ونحن فى سجن مستشفى استقبال طرة ، حيث وضعوا المصابين فى أحداث أسيوط فى غرفة واحدة .

وأضاف الشريف علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن أحد الشباب من التكفير والهجرة كان قد دخل حجرتنا وكان معنا "عصام دربالة" رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية السابق ، لافتا إلي أن هذا الشاب لم يلق علينا السلام.

وأوضح أنه جعل يتحدث وموجها لنا الكلام قائلا : ( انتوا عارفين اللى عملوا أحداث أسيوط دول ، تبع المخابرات الأمريكية ) فعلت أصوات الموجودين بالضحك.

وتابع الشريف : فقلت لهذا الشاب ( وأنت عارف اللى فى الحجرة دول ، هما اللى عملوا أحداث أسيوط ) فذهل وانكسف وولى مدبرا ، لافتا إلي أن "آيات عرابى" لا تنكسف من كذبها ، فنحن أصحاب الموضوع مازلنا على قيد الحياة وهى تكذب علينا ، فمابالك لو متنا ماذا تقول ، لكن إن لم تستح فافعل ما شئت.

يذكر أن عرابي في الأونة الأخيرة تؤكد أن عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات كانت بمعرفة المخابرات الأمريكية ، وهو ما نفاه عاصم عبد الماجد عضور شوري الجماعة ؟، والذي وصف عرابي مرارا بالمرأة المندسة داخل معسكر مؤيدي مرسي.