نص حوار موسى مصطفى موسى مع "الجارديان"

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وكالات

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أجرت صحيفة الجارديان البريطانية حوارًا مع موسى مصطفى موسى ئيس حزب الغد المرشح المنافس للرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية الحالية.

ونفى موسي في الحوارأن يكون ترشحه للرئاسة مجرد إضفاء لمسة من الديمقراطية على انتخابات الرئاسية المصرية".

وقال موسى: "دخلنا بهدف الفوز، وكيف سنربح، لا أعرف وباي نوع من الأصوات، لا أعرف"، مضيفاً "أعتقد أن لدي فرصة، لكن ذلك لا يعني أنني متأكد من الفوز".

وشدد على القول: "أنا لست دمية، أنا قائد في كل شيء"، مشيراً إلى أن "من يريد دمية يمكنه الحصول عليها من بين الـ 104 أحزاب سياسية في البلاد. ولا يمكنه أن يجعل مني دمية والجميع في هذا البلد يعلم ذلك"

ونقلت الجريدة أنه "لا يوجد في مدينة القاهرة أي دليل ولو صغير بأن ثمة شخص آخر يخوض الانتخابات الرئاسية المصرية ضد السيسي، وحتى خارج مقر حزب الغد الذي يترأسه موسى ليس هناك أي ملصقات لصور موسى".

بيد أنها تشير إلى أن الملصقات ملأت مقر الحزب نفسه من الأرض الى السقف حيث قال لها موسى إنه "متفائل بحذر بشأن فرصه لهزيمة السيسي على الرغم من دخوله السباق الرئاسي بعد استبعاد كل المرشح المقبولين".


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