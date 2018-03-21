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سبب تدمير مفاعل نووي سوري عام 2007

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وكالات

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أكدت وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الغارة الإسرائيلية على سوريا عام 2007، هي رسالة إلى إيران، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد كشفت إسرائيل عن تفاصيل ما وصف بـ"الدقائق الثلاث" فوق سوريا، حين قام سرب حربي إسرائيل قبل نحو عقد من الزمن بتدمير منشأة سورية يشتبه في أنها مفاعل نووي قيد البناء.

وأقرت إسرائيل أخيرًا رسميًا على الملأ ما كان معروفا ضمنيا بأنها من شن غارة جوية على منشأة سورية في محافظة دير الزور عام 2007.


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