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صلاح والسيسي

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مؤسس "واتس آب" يطالب المستخدمين بحذف "فيس بوك"

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طالب براين أكتون مؤسس تطبيق "واتس آب" جميع مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بضرورة إلغاء حساباتهم الشخصية من على الموقع .

وقال "أكتون" فى تغريدة له على "تويتر": "لقد حان الأوان.. أمسح فيس بوك"، وفقًا لفضائية "سكاى نيوز" .

جاءت تصريحات أكتون عقب هبوط قيمة أسهم "فيس بوك"، نظرًا لاتهامها بسوء استخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين، والفشل فى تحديد الأخبار الزائفة.

وكان "فيس بوك" قد اشترى تطبيق "واتس آب" مقابل 16 مليار دولار، مما حول مؤسسى "واتس اب" براين أكتون وجان كوم لأصحاب ثروات طائلة .


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