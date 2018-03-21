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رئيس مجلس النواب في ميانمار يتقدم باستقالته

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وكالات

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قدم رئيس مجلس النواب في ميانمار وين مينت، استقالته اليوم الأربعاء الموافق 21 مارس ، وذلك حسب ما قاله النائب واي فيو أونج.

وكان رئيس ميانمار تين كياو، أعلن استقالته من منصبه في وقت سابق من اليوم، قائلاً إنه "يريد أن يستريح من عمله الحالي"، وفقاً بيان عبر صفحته في فيس بوك.

وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس.

وذكرت صحيفة بي بي سي بورما اليوم أن "رئيسة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي دعت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لحضور عشاء السبت المقبل لمناقشة استقالة الرئيس ومستقبل قيادة الحزب".

وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي، اليوم الأربعاء: "وفقاً لدستور ميانمار، سوف ينتخب البرلمان خليفة للرئيس خلال سبعة أيام"، مضيفاً أن الرئيس "أجرى في السابق عملية ناجحة" عند سؤاله حول صحة الرئيس.


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