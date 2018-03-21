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تعرف على موعد سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا

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تبدأ مراسم سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام السابعة مساء اليوم، الأربعاء، ، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في سحب القرعة حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم نادي الزمالك المعتزل، والإنجولى جيلبرتو نجم النادي الأهلي السابق، ومارك فيش نجم جنوب أفريقيا الأسبق.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور مندوبى الأندية المشاركة فى البطولتين، بجانب أعضاء المكتب التنفيذى بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

ويعد النادى الأهلى هو ممثل الكرة المصرية الوحيد فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا بعد خروج المقاصة من دور الـ64، بينما يشارك أول أغسطس الأنجولى فى دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 1997، كما تشهد تلك المرحلة من منافسات البطولة غياب فيتا كلوب الكونغولى وأسيك الإيفوارى والهلال السودانى بعدما ودع الثلاثى المسابقة من دور الـ32.

وتشارك المغرب وتونس والجزائر بفريقين اثنين فى دور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال، ويشهد هذا الدور أندية تشارك لأول مرة فى دور المجموعات هم فرق كمبالا سيتى الأوغندى، تاونشيب رولرز البوتسوانى، مبابانى بطل سوزيلاند، توجو بورت التوجولى، وحورويا كوناكرى الغينى.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الـ 16 "المجموعات" بمسابقة دورى ابطال افريقيا كلاً من، كمبالا سيتى "أوغندا" صن داونز "جنوب أفريقيا"، الدفاع الحسنى الجديدى "المغرب"، زيسكو "زامبيا"، توجو بورت "توجو"، النجم الساحلى "تونس"، الترجى "تونس"، وفاق سطيف "الجزائر"، أول أغسطس "أنجولا"، مازيمبى "الكونغو الديمقراطية"، تاونشيب رولرز "بوتسوانا"، حورويا "غينيا"، مولودية الجزائر "الجزائر"، الأهلى "مصر"، الوداد البيضاوى "المغرب"، مبابان سوالوز "سوازيلاند".

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن النادى الأهلى يتواجد فى التصنيف الأول بجانب أندية مازيمبى الكونغولى والنجم الساحلى التونسى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو مرعى والوداد البيضاوى المغربى بطل النسخة الأخيرة من منافسات البطولة.


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