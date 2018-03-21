ارتفاع درجات الحرارة غدًا

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الشعب التشيلي

ميشيل باشليت

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غداً الخميس 21 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كل الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة، ارتفاعا ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارًا معتدل ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة و20 درجة للصغرى، والإسكندرية 33  للعظمى و16 للصغرى، ومطروح 35 للعظمى و18 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


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