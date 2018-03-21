» تعرف على طاقم حكام "مصر والبرتغال"

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تنطلق الجمعة المقبلة المباراة الودية بين مصر والبرتغال في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم، ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم الحكام الإيطالى المكون من، باولو مازونى ويساعده ماتيو باسيرى وفابيانو بريتى، إضافة إلى الحكم الرابع ماركو جودى، وديفيد ماسا حكم فيديو وأندريه كريسبو مساعدا له.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا في سويسرا في الفترة من 19 حتى 28 مارس الجاري يتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018، عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.


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