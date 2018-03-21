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ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة لتربح 8.8 مليار جنيه

مال وأعمال

ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة التعاملات الصباحية اليوم
ارشيفية

محمد الخرو

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مؤشرات البورصة،

المستثمرين

راس المال السوقي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا تعاملات اليوم الأربعاء.

وزاد رأس المال السوقي بنحو 8.8 مليار جنيه، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30 ” بنسبة 1.02% مسجلًا 17288.51، ومؤشر "EGX50 " بنسبة 1.16% مسجلًا 2899.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX20 " بنسبة 1.36% مسجلًا 17225.95 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 0.41% مسجلًا 890.36 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 0.56% مسجلًا 2277.62 نقطة.


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