ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة لتربح 8.8 مليار جنيه

21 مارس 2018 - 11:59 ص

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا تعاملات اليوم الأربعاء.

وزاد رأس المال السوقي بنحو 8.8 مليار جنيه، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30 ” بنسبة 1.02% مسجلًا 17288.51، ومؤشر "EGX50 " بنسبة 1.16% مسجلًا 2899.95 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX20 " بنسبة 1.36% مسجلًا 17225.95 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 0.41% مسجلًا 890.36 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 0.56% مسجلًا 2277.62 نقطة.