ارتفاع الذهب مع ترقب فائدة المركزي الأمريكي

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الذهب

المركزي الامريكي

المعدن

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تزامنا مع هبوط الدولار الأمريكي  تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1315 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1315.2 دولار للأوقية بنسبة 0.3%، وكان الذهب قد أغلق أمس عند أدنى مستوى في 3 أسابيع متراجعًا نحو 0.5%، واستفاد المعدن النفيس من هبوط الدولار الأمريكي، وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وسط بزيادتها، في أول اجتماع للسياسة النقدية بالمركزي الأمريكي برئاسة "جيروم باول".


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