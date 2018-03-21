البرعى: واهم من يظن بناء دولة بمفرده

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نجاد البرعي

أكد نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، أن الحقوق المدنية والسياسية هى الضمان للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها والحفاظ عليها.

وأضاف البرعى خلال تغريدته على  موقع التدوينات المصغرة  تويتر  قائلا: "من يري أنه يمكن بناء دولة حقيقية تعمل لخدمة مواطنيها عن طريق الانفراد فهو واهم".

وتابع: "اقرأوا تاريخ مصر من محمد علي إلى جمال عبد الناصر ومن أنور السادات إلي حسني مبارك وطنطاوي حتي مرسي الذي جاء بانتخابات نزيهة سقط يوم إصدار إعلان دستوري جعل نفسه بمقتضاه فوق أي قانون انظروا في تاريخ ألمانيا أين ذهب هتلر والمدافعين عن تفوق الجنس الآري؟ أين ذهب الاتحاد السوفيتي؟ ".

واستكمل  البرعى: "اثبتت الأيام أن الناس تتوق إلى الحرية حتي إن عاشوا في ضيق وضنك ويرفضون أن يعيشوا في أقفاص من ذهب.. الحرية مطلب البشر".

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