بالصور.. بلاغ للنائب العام ضد السفير الإسرائيلي

21 مارس 2018 - 12:29 م

تقدم المستشار أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق تحت رقم 3487 عرائض النائب العام ضد السفير الإسرائيلي في مصر ديفيد جوفرين بصفته الممثل لحكومته والمسئول عن أعمال مواطنيه في الدولة المصرية.

وجاء البلاغ ان ما تناولته اذاعت القناه الثانية الإسرائيلية ان قيادات إسلامية وعربيه لهم جذور يهودية ومن رحم يهودي بل زعمت ان القادة العرب والإسلاميين المعاصر يين هم يهود الديانة مثل احمدي نجاد والقذافي الذي استضاف البرنامج سيدتين ادعت احدهما انها والده القذافي والثانية اكدت يهودية القذافي .

وكمل قائلا انه بعد ان احتل الكيان الصهيوني الارض وحاول سرقة التاريخ بادعاء انهم بناه الاهرام وخلافه ارادوا ايضا سرقة الحاضر وهدم الرموز الإسلامية والعربية و اعمال الفتنة .

مشدد علي ان البلاغ فوض النائب العام والحكومة المصرية لما لها من مواقف وان لها كلمه مسموعة عالميا في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذه الادعاءات التي من شانها الاضرار بالمصالح الوطنيه و الامن القومي المصري .