  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

ارشفية

الفلاح الفصيح: السيسي هدية من السماء

ارشفية

تفاصيل وقف "أوبر وكريم "

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

نجاد البرعى يشترى ملابس السجن

البرعى: واهم من يظن بناء دولة بمفرده

صورة الخبر

لماذا تفضل دول أفريقيا "السيسي" عن الإخوان؟

غدًا نظر طعن " يوسف والى" على حكم حبسه بقضية البياضية

إلغاء منع يوسف والي من التصرف فى أمواله

بالصور..

المالية: 11 ميدالية تذكارية توثق تاريخ أسرة محمد علي

الصفحة الأخيرة

زيارة الامير محمد علي نجل الملك احمد فؤاد الثاني لوزارة المالية
زيارة الامير محمد علي نجل الملك احمد فؤاد الثاني لوزارة المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الغيطي يكشف مفاجأة عن التعديل الوزارى

#

فندى: ذكرى التنحى منعطف تاريخى لنهاية ديكتاتور

#

تأجيل محاكمة بديع و12 آخرين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 4 يناير

#

بالفيديو.. طفل ينتقد وزير التعليم

الاستثمار

النقل

الفيس بوك

الطريق

المواصلات

 أعلن اللواء عبد الرءوف فاروق الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن قرب إصدار المصلحة مجموعة ثالثة من الميداليات التذكارية التي تصدرها سك العملة لتوثيق تاريخ مصر عبر العصور المختلفة.

 جاء ذلك خلال زيارة الأمير محمد علي نجل الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر لمصلحة سك العملة وبرفقته زوجته الأميرة نوال والسيدة داليا يوسف عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات العامة بالمجلس.

 وقال الأحمدي إن المجموعات التذكارية بدأت بمجموعة كنوز مصر الفرعونية وتحديدًا الدولة القديمة والتي تم طرحها للجمهور خلال الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لافتًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإنتاج مجموعة تذكارية ثانية لتوثق مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر بعد اعتماد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مصر واجهة للحج ودعوة كل مسيحي العالم لزيارة مصر واقتفاء إثر العائلة المقدسة بها.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة
» بالفيديو.. "الهضبة" ينشر صورته مع والدته في الطفولة
» شاهد.. رونالدينيو يحتفل بميلاده الـ38 على انستجرام
» المالية: 11 ميدالية تذكارية توثق تاريخ أسرة محمد علي
» والد ريهام سعيد: ابنتي مظلومة..و واثق في براءتها
» بالفيديو.. حادث سير على الدائري لمطربي "لأ لأ"
» الشرطة البريطانية تقتحم طائرة بحرينية
» النائب العام يحيل 30 إرهابيًا إلى الجنايات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني