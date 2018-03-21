"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

21 مارس 2018 - 01:35 م

أعلنت شركة فودافون عن منح عملائها 11 دقيقة مع كل هدف يسجله اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي والذي وقع عقد شراكة مع الشركة.

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية إن فودافون أعلنت عن منحها لعملائها 11 دقيقة هدية مجانية مع كل هدف يسجله محمد صلاح مع فريقه بالدوري الإنجليزي.

وأشارت ميرور إلى أن عملاء الشركة يبلغ عددهم ما يقرب من 43 مليون مشترك، أي مع كل هدف يسجله اللاعب ستخسر الشركة 135 مليون و125 ألف يورو.

وتابعت : لا يمكن أن يستفيد كل عملاء الشركة من الخدمة الترويجية، والتي ستكلف الشركة الكثير، وأنه في حالة استمرار صلاح على نفس مستواه فمن المرجح أن تفلس الشركة.