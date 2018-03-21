الفلاح الفصيح: السيسي هدية من السماء

21 مارس 2018 - 01:39 م

قال الحاج محمد برغش، الملقب بالفلاح الفصيح، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زاهد ولم يتعلق بالسلطة ولا يسعى إليها، وأن مصر هي الهدف والأولى في حياته، موضحًا أن لا يطلب إلا لقاء الله خاليًا من ذنب مصر وأهل مصر.

وأضاف برغش، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن السيسي في وجدان الفلاح المصري، وهو هدية من السماء أرسلها الله في وقت كانت مصر تحتاج فيه المطر حتى تبقى.

وتابع: "السيسي استخدم مشرط الجراح في معالجة أحوال البلد ولم يخشَ أن يجرحه".