فحص 1333 مواطنا بقافلة علاجية بقرية الجهاد بالمنيا

21 مارس 2018 - 01:43 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1333 مواطنا بقرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 19 و20 مارس الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجاً والتى تقع في الظهير الصحراوي.

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف علىد 168 حالة جراحة، و36 مسالك بولية، و392 أطفال، و112 جلدية، و235 باطنهة، و96 نساء، و68 قلب وأوعية دموية، و 86 أسنان، و 140 انف وأذن، مشيرة إلى أن القافلة ضمت 10عيادات داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل 80 عينة دم، وعمل 72 حالة موجات الصوتية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ64 حالة، وتحويل 13 حالة للمستشفى تستدعى حالتها الصحية (استكمال علاج ، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية).