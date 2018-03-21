» شاهد.. رونالدينيو يحتفل بميلاده الـ38 على انستجرام

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رونالدينيو
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برشلونة الإسباني

رونالدينيو

منتخب البرازيل

مهارات كروية

نشر النجم رونالدينيو، لاعب المنتخب البرازيلى ونادى برشلوبة الإسبانى الأسبق، مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" استعرض من خلاله مهاراته الكروية فى ذكرى عيد ميلاده الـ38.

وكان رونالدينيو نجم السيلساو قد أعلن فى يناير الماضى عن نهاية مشواره بكرة القدم ، بعد مسيرة مدججة بالإنجازات والأرقام على الصعيدين الدولى والمحلى.

ولعب البرازيلى لنادى ميلان الإيطالى وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم عامى 2004 و2005.
شاهد الفيديو..


? ???? @atletico

A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on

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