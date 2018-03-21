تأجيل محاكمة الحسيني في قضية سب "الزند"

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أجلت محكمة جنايات أول أكتوبر المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل وسكرتارية أيمن محمود محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق تتهمه بـ"السب والقذف وإهانة السلطة القضائية" وذلك لجلسة 24 أبريل المقبل للمرافعة.

وكان المستشار أحمد الزند تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامى يوسف الحسينى، يتهمه فيها بـ"إهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام"، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذى يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.

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