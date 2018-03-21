"جنش" يعود للمستطيل عبر بوابة سيراميكا كليوباترا

21 مارس 2018 - 02:00 م

قرر ايهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك الاعتماد علي محمود عبد الرحيم جنش، في حراسة المرمى خلال المباريات الودية التى يخوضها الأيام المقبلة، وذلك بسبب غياب أحمد الشناوى المنضم لمعسكر المنتخب الأول وعمر صلاح لمعسكر المنتخب الأوليمبى.

وغاب "جنش" عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية منذ إصابته فى لقاء كأس مصر أمام المنيا بدور الـ32.

ويخوض الزمالك مباراتين وديتين فى الأيام المقبلة، حيث يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم بينما يلتقى مع بتروجت الأحد المقبل بعد إلغاء سفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة فى مهرجان تكريم نجوم دبى الذى كان مقررا الجمعة المقبل.

وتضم قائمة الزمالك حالياً حارسين فقط هما جنش والناشئ محمود عبد المنصف، ، لذا يترقب جنش المشاركة فى الوديات بعد فترة طويلة من الغياب.

ويعانى جنش من نزلة برد شديدة منعته من التواجد فى مران الأمس وسيخضع اللاعب لكشف طبى قبل ودية سيراميكا اليوم، وحال عدم قدرته على المشاركة سيلعب عبد المنصف ويظهر جنش فى الودية الثانية أمام بتروجت.