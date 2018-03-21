تعرف على وعد "كوبر" لـ"الشحات وقفشة"

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قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني الاعتماد علي العناصر الأساسية في الفريق أمام البرتغال في اللقاء الودي المرتقب الجمعة المقبلة.

ووعد "كوبر" حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومحمد مجدي قفشة لاعب انبي بإتاحة الفرصة له أمام اليونان في المباراة المرتقبة 27 مارس الجاري.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا فى سويسرا فى الفترة من 19 حتى 28 مارس الجارى تتخلله وديتان أمام البرتغال واليونان، كما يخوض المنتخب مباراة ودية مع الكويت في الكويت يوم 26 مايو المقبل، وكولومبيا 1 يونيو في إيطاليا، وبلجيكا يوم 6 يونيو في بلجيكا، وذلك في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.


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