شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

21 مارس 2018 - 02:54 م

روت أحلام أبو العز، والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز، تفاصيل استشهاد نجلها قائلة :" إنه استشهد خلال عودته من مهمة لتأمين بنك بعد محاولة لسرقته ووجد افراد مشكوك في امرهم عند حي مصر القديمة فيما اطلق احدهم النار عليه



وأضافت خلال تصريحاتها لفضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء: "حمدت الله على استشهاده في الحال دون عذاب، ربنا يكتبله وجميع الشهداء الجنة ويصبر كل ام ويجمعنا بيهم في الجنة.



و تابعت ، بأنها كانت تعمل مديرة مدرسة بدرجة وكيل وزارة ولكنها حاليا بالمعاش، موضحة أن ابنها الشهيد هو الاصغر ولديها ابنين اخرين احدهما ضابط شرطة والاخر رئيس مباحث ، و أنها سعت بكل ما اوتيت من قوة لتربية ابنائها بالشكل الملائم، خاصة مع وفاة والدهم مبكرا.



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