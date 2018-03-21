  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حظر نشر استطلاعات الرأي عن انتخابات الرئاسة

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى

«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

صورة الخبر

نتيناهو: الأفارقة أخطر من "داعش" على إسرائيل

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

صورة الخبر

"السيسى" أثبت شجاعته فى هذا الأمر

صلاح

"صلاح" يهدد فودافون بالإفلاس

أرشفية

إسرائيل تكشف تفاصيل "ثلاث دقائق" فوق سوريا

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

القوي الصوفية

القوى الصوفية: الإساءة للجيش "بدعة"

ترويها والدته..

شاهد.. تفاصيل مؤلمة بحادث استشهاد "أبو العز"

آخر الأخبار

والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز
والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة يفجرها طبيب فتاة الـ"بي بي سي"

#

كنا نقنع أبو الفتوح بهذا الأمر قبل القبض علينا بمنزله

#

تطورات جديدة بشأن اعتقال "أبو الفتوح" وقيادات حزبه

#

انقطاع المياه عن 4 مناطق بمدينة السلام

شهيد

أون لايف

محمود أبو العز

روت  أحلام أبو العز، والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز، تفاصيل استشهاد نجلها قائلة :" إنه استشهد خلال عودته من مهمة لتأمين بنك بعد محاولة لسرقته ووجد افراد مشكوك في امرهم عند حي مصر القديمة فيما اطلق احدهم النار عليه
 
وأضافت خلال تصريحاتها لفضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء: "حمدت الله على استشهاده في الحال دون عذاب، ربنا يكتبله وجميع الشهداء الجنة ويصبر كل ام ويجمعنا بيهم في الجنة.

و تابعت ، بأنها كانت تعمل مديرة مدرسة بدرجة وكيل وزارة ولكنها حاليا بالمعاش، موضحة أن ابنها الشهيد هو الاصغر ولديها ابنين اخرين احدهما ضابط شرطة والاخر رئيس مباحث ، و أنها سعت بكل ما اوتيت من قوة لتربية ابنائها بالشكل الملائم، خاصة مع وفاة والدهم مبكرا.
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم
» رسالة مؤثرة من «حلمى» لوالدته فى عيد الأم
» استقالة رئيس « ميانمار » من منصبه
» تعرف على صاحبة فكرة عيد الأم
» بالفيديو.. لحظة صول "صلاح" للانضمام لمعسكر الفراعنة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني