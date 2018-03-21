» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر

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طالب الرئيس عبدا لفتاح السيسي الشعب المصري بإتمام المهمة والوقوف بجانب الوطن لاستكمال بنائه لافتا إلى أنه يحتاج لكل المصريين لبناء مستقبل مصر واستكمال مشروع التنمية، قائلا: "مصر قد الدنيا وهتفضل قد الدنيا".

وأضاف: "المصريون تحملوا ظروفًا صعبة ومشروع التنمية لم ينته بعد.. أنا محتاج المصريين لأن المشروع لسه ماخلصش".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ حيث يحرص السيسي على المشاركة سنويًا في احتفالات المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.


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