لجنة فحص العضويات بالزمالك تدخل النادي بحماية الداخلية

21 مارس 2018 - 03:21 م

استأنفت اللجنة المشكلة لفحص عضويات نادي الزمالك عملها اليوم، في حراسة من قوات الشرطة بعد منعهم أمس من الدخول إلى النادي لمباشرة عملهم.

وحرر مسئولو اللجنة بالأمس محضرًا بقسم شرطة العجوزة حمل رقم 2241 اتهموا فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بمنعهم من دخول النادي لممارسة عملهم.

وبدأت اللجنة في عملية الفرز بإدارة الاشتراكات بعد غلقها تماما.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد شكلت لجنة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك ماليا، حتى انتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيقات التى تجريها فى القضية رقم 420 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة عليا.



