«المرأة» تستحوذ على أكثر من 50% من الوظائف العامة

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خالد الشرقاوي

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هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المرأة تستحوذ على نصيب وافر من الوظيفة العامة على مستوى الجمهورية وأنها تخطت نسبة الـ 50% في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "السعيد" خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم الأربعاء، أنه لا جدال في أن المرأة حققت مكاسب هائلة وصارت شريكة لا غنى عنه في دعم ومساندة خطط التنمية، فعلى الرغم من أن نسبة مساهمة المرأة في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بلغت 24% فقط إلا أن مساهمتها في الوظيفة العامة على المستوى المحلى ارتفعت لتقارب 50%، بل أنها تفوق 50% في 14 محافظة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المرأة استحوذت على 69% في السويس من إجمالي وظيفة الخدمة المدنية، وفي الإسكندرية والقاهرة والجيزة ودمياط بلغت 60%، كما ارتفع عدد القيادات التنفيذية إلى ثلاثة أضعاف.


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