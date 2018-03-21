» رسالة مؤثرة من أحمد حلمي لوالدته

21 مارس 2018 - 04:35 م

احتفل الفنان أحمد حلمى بـ"عيد الأم"، بنشر صورته مع والدته، متمنيًا أن يرجع به الزمن ليستمتع من جديد بتربيتها له من البداية، موجهًا التحية لكل أم مصريه وعربيه وأمهات الشهداء في شتى أنحاء العالم.

ونشر حلمى، صورته مع والدته، عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر "تويتر" قائلًا: كل سنه وأنتي طيبه يا امي.. لو كان بأيدي أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان استمتع بتربيتك ليا من أول وجديد".

وتابع: "كل عيد ام وكل ام طيبه وفخوره انها ست اولا وأم ثانيا، ومش كل عيد ام وبس، كل دقيقه وكل لحظه وكل ساعه نبوس ايدكو ورجليكو ودماغكو، كل ام مصريه وأم عربيه وأم شهيد في كل بقعه عربيه".