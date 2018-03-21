وفد إماراتي في مصر للاستثمار في «قناة السويس»

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خالد الشرقاوي

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استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية اليوم، الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبدالله بن هده السويدي، لبحث واستكشاف فرص الاستثمار في العين السخنة، وسبل نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد "طه"، خلال الاجتماع، أهمية موقع مصر الاستراتيجي ووضعها ضمن مبادرة الحزام والطريق، ثم تحدث عن الوضع الحالي للاستثمار في مصر وأهم المشروعات التي تقوم بها الدولة.

وقدم اللواء محفوظ عرضًا تقديميًا عن منطقة العين السخنة، وأهم المشروعات القائمة فيها، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع موانئ دبي العالمية، وأخرى مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي: إن هذه الزيارة تعزز من جهود الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أهمية منطقة قناة السويس باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم وحجم التجارة العالمية الذي يمر من خلالها.

وأضاف "السويدي"، أن هناك فرصًا استثمارية في مجالات عدة سيقوم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بدراستها وبحثها خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى شراكة حقيقية في عدة مشروعات.


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