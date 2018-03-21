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«سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف

قبلي وبحري

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

مصطفى البحار

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السجون

مديرية أمن بنى سويف

الدائنين

الغارمات

أطلق ضباط مديرية أمن بني سويف، مبادرة إنسانية جديدة لفك كرب الغارمات من النساء اللواتي يقضين عقوبة الحبس في سجون النساء من المحافظة.

وكلف اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، اللواء ممدوح أبو زيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بحصر جميع الغارمات بالسجون والتواصل معهن لسداد ما عليهن.

وقال المقدم محمد نفادي، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية التابعة للمديرية، إنه سيتم التواصل مع الدائنين بمعرفة ضباط المباحث بالمديرية، ومراكز وأقسام الشرطة وسداد أصل الدين لهن، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الغارمات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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