«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

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شعب ورئيس

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤل أحد المواطنين، خلال برنامج "حوار شعب ورئيس" فيما يتعلق بتدخل الجيش في الاقتصاد.

وكان المواطن قد قال في التقرير الذي عرضته المخرجة ساندرا نشأت على الرئيس السيسي: "أشعر أن الجيش دولة لوحده، هو من البلد والشعب، ولكن لا أعتقد أنهم متخصصون في الاقتصاد"، حسب قوله.

بدوره قال «السيسي»: "إن اقتصاد القوات المسلحة لا يمثل سوى 2 أو 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي، المقدر بـ4.3 تريليون".

وأضاف: "لو اقتصاد القوات المسلحة 50% اتباهى بذلك لأنها حكومية، لكن هذا كلام غير مضبوط وبلاش حد ياخد المعلومة ويرددها دون تفكير، وأنا بتكلم في 2 أو 3%، وبندخل في القطاعات بنسبة بسيطة لضبط السوق، وده إجراء أنا قولت للجيش هتعمله".



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