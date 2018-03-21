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مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

قبلي وبحري

حادث تصادم
أرشيفية

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الاسعاف

قتيل

سيارة

انقلاب

امن بنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي ووقوع قتيل ومصابين.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الحادثة، وتم نقل "جمال سيد"، 58 سنة، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، و4 مصابين وهم "شعبان عبد القوى، 29 سنة، أحمد خليل، 29سنة، شعبان عبد المحسن، 30سنة، رمضان محمد، 27سنة"، وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة داخل قسم الاستقبال تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.


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