» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

21 مارس 2018 - 05:38 م

قُتل 20 مدنيًا معظمهم أطفال في قصف جوي للنظام السوري على قرية "كفر بطيخ" بريف إدلب شمال سوريا.

ووفقًا لوكالة "الأناضول"، فإن طائرتين حربيتين حلقتا في سماء "كفر بطيخ" لحظة خروج الاطفال من مدرسة القرية، فهرع الأطفال باتجاه إحدى المغارات، لتقوم احدى الطائرتين باستهدافهم، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا بينهم 16 طفلا، وثلاث نساء، إلى جانب جرح شخص واحد.

هذا وما تزال فرق الدفاع تعمل على رفع الركام، وانتشال الجثث من تحتها.

جدير بالذكر أن 56 مدنياً قُتلوا خلال الـ11 يومًا الماضية في القصف على ريفي إدلب وحماة كما جُرح 62 آخرون.

وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، بين تركيا وروسيا وإيران.