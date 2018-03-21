جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

21 مارس 2018 - 06:07 م

قالت مصادر على صلة بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهة سيادية أعطت الضوء الأخضر لنجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، بالعودة إلى مصر.

وأكدت المصادر ـ بحسب موقع "الخليج الجديد"، إن الجهة السيادية تجري حاليًا مفاوضات سرية لإقناع "أبوتريكة" بالعودة وتسويه ملفاته العالقة في ساحة القضاء، وحذفه من قوائم الإرهابيين، والتي ضمته إليها محكمة الجنايات في 12 يناير 2017، لا سيما بعد توصية نيابة النقض المصرية برفع اسمه من تلك القوائم، في 12 مارس الجاري.

وأضافت المصادر، أن أزمة "أبوتريكة"، ومنعه من حضور عزاء والده، العام الماضي، فضلا عن التحفظ على أمواله، سببت إحراجا كبيرا للنظام المصري في الداخل والخارج، كونه لاعب كرة قدم له شعبية جارفة، وحصد لمصر الكثير من البطولات القارية.

وتحاول دوائر استخباراتية ودبلوماسية، احتواء وحلحلة بعض الملفات التي سببت إزعاجا للنظام، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، الأسبوع المقبل، وسط رغبة في تأمين ولاية ثانية لـ«السيسي»، دون منغصات.

وربطت المصادر بين المفاوضات الجارية، وتغريدة "أبو تريكة"، قبل أيام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "قريبًا"، مصحوبة بالعلم المصري.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقص جميع الطعون المقدمة حكم محكمة الجنايات بإدراج "أبو تريكة" وآخرين على قوائم الإرهاب في 18 أبريل المقبل، بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا، يوم 28 من الشهر نفسه، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أمواله.