  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

حماس وحزب الله

«حماس» و«حزب الله» هما المستهدفان بهذا القانون

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«موسى»: إنجازات السيسي «مثال يحتذى به»

مرتضى

رفع الحصانة عن مرتضى منصور من أولوياتنا

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

الاهرامات

أكاديمية إسرائيلية: المصريون بنوا الأهرام وليس اليهود

الدكتور علي جمعة المفتي السابق

داعية سلفي يرد على «جمعة» بشأن «الخلافة»

السيسي

«السيسي»: "قسمًا بالله لو نزل الشعب وقال لأ لنفذ الأمر فورًا"

الرئيس السيسي

«انتقادات لافتة» للسيسي على التليفزيون الرسمي

تفاصيل مثيرة عن يهود مصر

في إسرائيل.. جوائز بالآلاف لأبحاث عن يهود مصر

محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه

آخر الأخبار

الشيخ محمد جبريل
الشيخ محمد جبريل

المصريون

أخبار متعلقة
#

"تبيني دحلان" يتسبب فى أزمة بين مصر و"فتح"

#

ماذا قال مستشار «مرسي» عن اعتقال «أبوالفتوح»؟

#

بالفيديو.. سبب كارثي وراء شحوط المراكب السياحية

#

تلغراف للسيسى للترشيح لفترة رئاسة ثانية

محمد جبريل

الشعوب العربية

حرة.

الهوان

قال الشيخ محمد جبريل، إن بعض الشعوب العربية تستحق ما هي فيه للأسف من الهوان والحياة البائسة، لأنها لا تريد أن تكون حرة وتملك قوتها كي تملك قرارها.

وكتب "جبريل" في تغريدة له عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر" : لاشك أن بعض الشعوب للأسف تستحق هذا الهوان والحياة البائسة من أي حياة كريمة لأنها ببساطة لاتريد أن تكون حرة وتملك قوتها كى تملك قرارها ، وكأن هذا الامر مقصود لها كى تستعبد وتساق كالنعاج ، وصدق ربنا(وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)والحال خير شاهد ؟ عافانا الله وإياكم من كل بلية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» سجن "عهد التميمي" 8 أشهر
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية
» أغنية لمطربة إماراتية تشجع المصريين للمشاركة فى الانتخابات
» "السيسي" للمصريين: محتاجلكم في هذا الأمر
» أب ونجله يتصارعان علي مقعد في انتخابات البرلمان
» " لأ" .. رد السيسي علي دعاء سيدة له
» تأجيل محاكمة 292 متهما فى محاولة اغتيال السيسي
» بالفيديو.. تعرف على السيدة التي جلس بجانبها "السيسي" اليوم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:42 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني