  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

حماس وحزب الله

«حماس» و«حزب الله» هما المستهدفان بهذا القانون

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«موسى»: إنجازات السيسي «مثال يحتذى به»

مرتضى

رفع الحصانة عن مرتضى منصور من أولوياتنا

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

دفاع المتهم بخطف الأطفال: موكلي ضحية استغله فريق "صبايا الخير"

قضايا وحوادث

ريهام سعيد
ريهام سعيد

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

محامي ريهام سعيد يكشف سرًا جديدًا

#

تسريب صوتي يكشف براءة معدة برنامج "صبايا الخير"

#

ترحيل ريهام سعيد إلى نيابة حوادث لاستكمال التحقيقات

#

انهيار "ريهام سعيد" داخل قسم السلام

خطف

الأطفال

الجنايات

ريهام سعيد

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة المحامي طارق عبد الغفار، دفاع المتهم الأول عطية ناصر، وذلك في محاكمته وآخرين بينهم ريهام سعيد في القضية المعروفة بـ"اختطاف الأطفال".

واستندت مرافعة الدفاع عن "ناصر"، والمسند إليه القيام بواقعة الاختطاف، على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس، وعدم وجود إذن، وكذلك عدم وجود بلاغ بالقبض سابق للقبض، وبطلان الدليل المستمد من "الهارديسك" المُحرز بالأوراق، ذاكرًا بأن المُتهم ظهر في التصوير الموجود بالحرز بذات ملابس عرضه على النيابة.

ودافع "ناصر" عن موكله مُعتبرًا إياه "مجني عليه"، وأنه تم إيقاعه في الخطأ على حد قوله، مُشيرًا إلى أن فريق الإعداد استغل فقره وجهله لدفعه لارتكاب الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين  المنعم عبد الستار، و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية
» أغنية لمطربة إماراتية تشجع المصريين للمشاركة فى الانتخابات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر