مؤسس "واتس آب" يحذر من استخدام "فيس بوك"

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طالب براين أكتون، مؤسس تطبيق "واتس آب"، جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بضرورة إلغاء حساباتهم الشخصية من على الموقع.

وقال "أكتون"، في تغريدة له على "تويتر"، "لقد حان الأوان .. أمسح فيس بوك".

جاءت تصريحات أكتون عقب هبوط قيمة أسهم "فيس بوك"، نظرا لاتهامها بسوء استخدام المعلومات الخاصة بالمستخدمين، والفشل في تحديد الأخبار الزائفة.

وكان "فيس بوك" قد اشترى تطبيق "واتس آب"، مقابل 16 مليار دولار، مما حول مؤسسي "واتس اب" براين أكتون وجان كوم لأصحاب ثروات طائلة.


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