  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:40 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

حماس وحزب الله

«حماس» و«حزب الله» هما المستهدفان بهذا القانون

موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي

«موسى»: إنجازات السيسي «مثال يحتذى به»

مرتضى

رفع الحصانة عن مرتضى منصور من أولوياتنا

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

«السيسي»: أمرت الجيش بهذه الإجراءات

فيديو.. إلقاء قنبلة غاز ببرلمان كوسوفو

الصفحة الأخيرة

إلقاء قنبلة غاز ببرلمان كوسوفو
إلقاء قنبلة غاز ببرلمان كوسوفو

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. اشتعال النيران فى شعر فنانة لبنانية شهيرة

#

شاهد.. قوات الاحتلال تقبض على "حمار"

#

بالفيديو.. جنازة عروسين لقي مصرعهما في ثاني أيام زواجهما

#

أردوغان: هذا الأمر يعادل إلقاء قنبلة ذرية على تركيا

برلمان

غاز

كوسوفو

فوجئ أعضاء البرلمان في كوسوفو، بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع داخل أروقة القاعة لحظة دخول عضو البرلمان عن القائمة الصربية، آدم هوشاج، لمنع التصديق على ترسيم جديد للحدود مع مونتنيغرو الذي كان موضع احتجاج عنيف من المعارضة القومية اليسارية منذ أشهر.

ألقيت عبوة الغاز المسيل للدموع عندما كان النواب يتأهبون للتصويت على التصديق على الترسيم الجديد للحدود، ولم تعرف هوية ملقي العبوة، لكن المقذوفة ألقيت من المقاعد التي يجلس فيها نواب مجموعة "تقرير المصير" (يسار قومي).

علقت الجلسة لبرهة ثم استؤنفت، فألقيت عبوة ثانية ما أجبر النواب على مغادرة القاعة مسرعين. وتولى شرطيون مرتدين أقنعة غاز تفتيش مقاعد النواب المعنيين.

وسبق أن ألقى نواب خصوصا من هذه المجموعة اليسارية القومية، الغاز المسيل للدموع في البرلمان في 2015 و2016 وذلك لمنع انتخاب الرئيس هاشم تاجي أو لمعارضة الاتفاقيات مع صربيا.

الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية
» أغنية لمطربة إماراتية تشجع المصريين للمشاركة فى الانتخابات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر