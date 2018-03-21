متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

21 مارس 2018 - 07:41 م

"عربية الجيش اللي بتمشي علي الأرض في سينا دي بفلوس.. مفيش حاجة ببلاش حتى الحرب بفلوس"، هكذا صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمخرجة اندرا نشأت في الفيلم التسجيلي "رئيس وشعب" لدى سؤاله حول انتهاء الحرب في سيناء ضد التنظيمات الإرهابية، قائلاً إنه في حالة بقاء 10 في المائة فقط من العناصر الإرهابية تعتبر العملية ناجحة.

وأطلقت القوات المسلحة، عملية شاملة في سيناء 2018 لتحرير شبه جزيرة سيناء بالكامل من سيطرة داعش بدأت في 9 فبراير الماضي في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.

وتأتي العملية في ظل توجيهات السيسي بالقضاء على الإرهاب في غضون مدة لا تتجاوز 3 شهور، إذ استطاعت القوات المسلحة خلال العملية، القضاء على العديد من البؤر الإرهابية، وقتل عشرات من المسلحين الأجانب والمصريين، الذين كانوا يحضرون لأعمال إرهابية، ما أسفر عن استشهاد بعض عناصر القوات المسلحة المشاركة في العملية.

الفريق محمد فريد حجازي، المسئول الأول عن العملية العسكرية سيناء 2018، طالب السيسي، بالوجيزة بمد المهلة المحددة إضافيًا، حتى يتسنى للقوات المسلحة بتر كافة البؤر الإرهابية، والقضاء عليها بشكل كامل، ومن ثم بدء خطة التنمية الشاملة التي تنتوي الدولة المصرية تنفيذها في شبه جزيرة سيناء كجزء من خطة القضاء علي الإرهاب.

اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، قال إن "أي حديث عن مدة لانتهاء العمليات العسكرية في شمال سيناء هو محض هراء، ولا يمكن أن تنتهي العمليات العسكرية في هذه المنطقة أبد الدهر، أو أن ينتهي وجود العناصر الإرهابية في هذه المنطقة طالما أنها منطقة حدودية ومتاخمة، ولا يسكنها كثير من المواطنين، وبالتالي فهي مؤهلة لتكون مسكنًا للإرهابيين الذين يستغلون الجبال والمنحدرات، وبالتالي البعد عن المسوح الجوية التي يصعب الكشف عنهم من خلالها في هذه الظروف".

وأضاف درويش في لـ المصريون": "القوات المسلحة تحارب المجهول في شمال سيناء، وشخصيات تولد من العدم تظهر فجأة لقوم بعمليات إرهابية ضد عناصرها البواسل"، متهمًا دولاً ومؤسسات دولية – لم يحددها – بأنها "تحارب الجيش المصري هناك، والذي يحارب ضد كل هؤلاء منفردًا في ظل الخطة الموضوعة لتفكيك الجيش المصري، باعتباره آخر جيش منظم وحقيقي موجود في المنطقة العربية، والتي أصبحت متاعًا للجيوش الغربية وآخرها تركيا".

بدوره، قال اللواء عبد السلام شحات، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "القوات المسلحة غالبًا ما تعطي مواعيد محددة حول عملياتها العسكرية، ومن الممكن أن تنقسم العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" إلى مراحل، وأقواها المرحلة الأولي التي تعكف القوات المسلحة على الانتهاء حاليًا، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية التي تعمل من خلالها على اقتلاع التنظيمات الإرهابية، ومن ثم المرحلة التالية وهي مرحلة التنمية للإقليم".

وأضاف لـ"المصريون": "الحرب المعلوماتية في هذه المنطقة في غاية الصعوبة والخطورة، بدليل استمرار القوات المسلحة بدون تحركات عسكرية موسعة حتى بعد مضي 40 يومًا من انطلاق المهلة التي حددها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لها، بعد تزايد العمليات الإرهابية داخل سيناء، ومن ثم فإنه يجب أن تنال القوات المسلحة كافة الدعم في حربها ضد العناصر الإرهابية حتى انتهاء مرحلتها الأولى".