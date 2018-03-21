«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

21 مارس 2018 - 07:54 م

نشرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" اليوم، الأربعاء، تقريرًا تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي.. مصيدة للمعارضين في العالم العربي؟"، والذي سلطت فيه الضوء على مراقبة الحكومات لمستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي ومن بينها مصر.

وبدأت الإذاعة تقريرها لافتة إلى أنه بعد أن ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إطلاق شرارة الثورات العربية، بدأت حكومات عربية في بسط رقابتها على الفضاء الإلكتروني منعا لتكرار استخدامها في الحشد ضد سياساتها.

وأشارت الإذاعة إلى قرار النائب العام المصري الذي أصدر مؤخرًا بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي "بحجة لاستغلالها في بث أخبار كاذبة".

وتضمن التقرير قرار الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية عن إجراء مناقضة بطريقة الممارسة المحدودة بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت.

كما سلطت الضوء على إهداء الإمارات لمصر أجهزة تجسس وتتبع فرنسية مثل "بلو كوت"، و"آر سي أس"، لمراقبة وتحليل كافة الأنشطة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت "دويتشه فيله": "إن الأمر في مصر انتهى بمناقشة البرلمان لمشروع قانون الجريمة الألكترونية، والذي يراه حقوقيون أنه يستهدف تقنين قمع حرية التعبير وسط دعوات لإنشاء فيس بوك مصري".

وكشفت عن أن الإمارات على الرغم من كونها الأكثر تقدمًا عربيا في مجال الاتصالات، لكنها تصنف كواحدة "من أكثر الدول العربية قمعًا للحريات وأشدها رقابة لأنشطة مستخدمي الإنترنت، وتستخدم أحدث وسائل التجسس والمراقبة والتتبع في هذا الشأن".



