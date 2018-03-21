» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية

21 مارس 2018 - 09:23 م

كشفت الصحف الليبية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة منسوبة لمكتب رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبى الأسبق، موسى كوسه، حول موافقته على تمويل حملة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزي.

وبحسب الوثيقة، فإن رئيس جهاز الأمن الخارجى الليبي السابق وجه فى رسالة إلى رئيس محفظة ليبيا للاستثمار الخارجية، موافقته على صرف مبلغ 5 ملايين يورو لصالح حملة "ساركوزى"، بناء على تعليمات صادرة عن مكتب الاتصال باللجنة الشعبية الليبية العامة.

وأكد موسى كوسه، بحسب الوثيقة أن الموافقة على صرف المبلغ جاءت بعد اجتماع جمع مدير إدارة الاستخبارات الليبية ورئيس محفظة ليبيا للاستثمارات الإفريقية، ومن الجانب الفرنسى وزير الداخلية الفرنسى آنذاك بريس هورتوفو، ورجل الأعمال اللبنانى زياد تقى الدين، والذى تم خلاله الاتفاق على تحديد قيمة وآلية الدفع.