  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

دراسة:

ثلث الطلاب المسلمين في بريطانيا يتعرضون للكراهية

الصفحة الأخيرة

طالبات مسلمات في بريطانيا
طالبات مسلمات في بريطانيا

أخبار متعلقة
#

محلل سياسي: ثُلث الطلاب المسلمين ببريطانيا يتعرضون للإيذاء

#

في المرحلة الانتقالية أخطأنا في هذا الأمر؟

#

خطابات تدعو لـ"عقاب المسلمين" ببريطانيا

#

شكاوى «الإخوان» بالسجون.. حقيقة أم ادعاءات؟

بريطانيا

طلاب

إسلام

كراهية

كشف "الاتحاد الوطني للطلاب" في بريطانيا أن نحو ثلث الطلاب المسلمين في المملكة المتحدة تعرضوا لجرائم كراهية بسبب عقيدتهم في أماكن التعليم.

وأجرى "الاتحاد الوطني للطلاب" دراسة استقصائية، خلال عام 2017، ونشر نتائجها خلال الساعات الماضية، وشملت عينة من 578 طالبا وطالبة من مختلف الفئات التعليمية، بحسب إعلام بريطاني، والتي ذكرت أن واحدا من كل 3 طلاب مسلمين شملتهم الدراسة قال إن "لديه قلقا من أن يكون دينه سببا في تعرضه لإساءات لفظية أو اعتداءات".

وأوضحت أن "الخوف يزيد بشكل أكبر بين الطالبات لا سيما بسبب ملبسهن الذي يعكس هويتهن الدينية من حجاب أو نقاب".

وقالت واحدة من بين كل 3 طالبات، إنها تعرضت لإساءات لفظية بسبب ملبسها، فيما أبلغت واحدة من كل 5 عن تعرضها لاعتداءات بدنية للسبب نفسه.

وذكر أن 80 % ممن شملتهم الدراسة أنهم يعتقدون أن الإسلاموفوبيا هي المحرك الرئيسي لمثل تلك الإساءات والاعتداءات.

فيما قال إن 43 % منهم إنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على التعبير عن آرائهم أو عن أنفسهم خشية التعرض لإساءات.

ونوه "الاتحاد الوطني للطلاب" إلى أن 82 % من الطلاب المشمولين في الدراسة يحملون الجنسية البريطانية، والنسبة الباقية من المغتربين الذين يدرسون في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصلت رسائل بريدية لعدد من المنازل في مختلف المدن البريطانية تحمل عنوان "عاقب مسلما"، تعتبر المسلمين عنصر تهديد، وتدعو "الغالبية البيضاء" إلى إلحاق أضرار بالمسلمين في 3 أبريل / نيسان المقبل.

وردا على تلك الحملة التي تشعل فتيل التوتر الديني والعنصري، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادة بعنوان "أحب مسلما" بديلا عن حملة الكراهية تلك.

وهناك نحو 2.7 مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة ويمثلون نحو 4.4 % من مجموع سكان البلاد، ويتركز معظمهم في إنجلترا وويلز، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن التعداد الوطني لعام 2011 في المملكة المتحدة، فيما لا تتوافر إحصاءات عن عدد الطلاب المسلمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر