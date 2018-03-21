ثلث الطلاب المسلمين في بريطانيا يتعرضون للكراهية

21 مارس 2018 - 09:41 م

كشف "الاتحاد الوطني للطلاب" في بريطانيا أن نحو ثلث الطلاب المسلمين في المملكة المتحدة تعرضوا لجرائم كراهية بسبب عقيدتهم في أماكن التعليم.

وأجرى "الاتحاد الوطني للطلاب" دراسة استقصائية، خلال عام 2017، ونشر نتائجها خلال الساعات الماضية، وشملت عينة من 578 طالبا وطالبة من مختلف الفئات التعليمية، بحسب إعلام بريطاني، والتي ذكرت أن واحدا من كل 3 طلاب مسلمين شملتهم الدراسة قال إن "لديه قلقا من أن يكون دينه سببا في تعرضه لإساءات لفظية أو اعتداءات".

وأوضحت أن "الخوف يزيد بشكل أكبر بين الطالبات لا سيما بسبب ملبسهن الذي يعكس هويتهن الدينية من حجاب أو نقاب".

وقالت واحدة من بين كل 3 طالبات، إنها تعرضت لإساءات لفظية بسبب ملبسها، فيما أبلغت واحدة من كل 5 عن تعرضها لاعتداءات بدنية للسبب نفسه.

وذكر أن 80 % ممن شملتهم الدراسة أنهم يعتقدون أن الإسلاموفوبيا هي المحرك الرئيسي لمثل تلك الإساءات والاعتداءات.

فيما قال إن 43 % منهم إنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على التعبير عن آرائهم أو عن أنفسهم خشية التعرض لإساءات.

ونوه "الاتحاد الوطني للطلاب" إلى أن 82 % من الطلاب المشمولين في الدراسة يحملون الجنسية البريطانية، والنسبة الباقية من المغتربين الذين يدرسون في البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وصلت رسائل بريدية لعدد من المنازل في مختلف المدن البريطانية تحمل عنوان "عاقب مسلما"، تعتبر المسلمين عنصر تهديد، وتدعو "الغالبية البيضاء" إلى إلحاق أضرار بالمسلمين في 3 أبريل / نيسان المقبل.

وردا على تلك الحملة التي تشعل فتيل التوتر الديني والعنصري، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادة بعنوان "أحب مسلما" بديلا عن حملة الكراهية تلك.

وهناك نحو 2.7 مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة ويمثلون نحو 4.4 % من مجموع سكان البلاد، ويتركز معظمهم في إنجلترا وويلز، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن التعداد الوطني لعام 2011 في المملكة المتحدة، فيما لا تتوافر إحصاءات عن عدد الطلاب المسلمين.