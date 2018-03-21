"الديهى" يطالب الإعلاميين بالتصفيق لـ"ساندرا نشأت"

21 مارس 2018 - 09:43 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت، قائلاً: "حوار موفق، واختيار "ساندرا" لإجراء الحوار كان موفقًا أيضًا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN "، مساء اليوم، الأربعاء، أن المخرجة "ساندار" لديها قبول غير متواجد عند بعض الإعلاميين المتواجدين على الساحة الآن، متابعًا "كان سيفشل الحوار مع الرئيس إذا تم اختيار أي إعلامي، ذلك أن غالبية الإعلاميين مستهلكون، ولكن سبب نجاح الحوار أن "ساندرا" ليست مستهلكة".

مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أشار إلى أن إعداد حوار "شعب ورئيس" كان أكثر من رائع، مطالبًا الإعلاميين بالتصفيق لنجاح الحوار وعدم "النفسنة".