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عبدالله يكرم المحالين على المعاش فى يوم الوفاء

قبلي وبحري

صور التكريم
صور التكريم

حسن حمدان

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ع عبدالله يكرم المحالين على المعاش فى يوم الوفاء

لأن العطاء لايرتبط بعمر بل انه هناك حياه تبدأ بعد الستين وعرفانا من المحافظة لابناءها وتقديرا لما بذلوه من عطاء خلال فترة عملهم بالمحافظة ، ولاعطاء كل ذى حق حقه بادر محافظ البحر الاحمر بتكريم كل من احيل للمعاش خلال فترة السابقة ليكون رمزا للاجيال القادمة وصورة من صور التقدير لهم .
ومن هنا انفردت محافظة البحر الاحمر بتنظيم حفل كبير لتكريم المحالين على المعاش خلال فترة تولى محافظ البحر الأحمر قيادة المحافظة من 2014 وحتى الآن .
تم بدء الاحتفال بعرض لما ت على ارض المحافظة من مشروعات فى قطاعات مختلفة بلغت تكلفتها 19 مليار جنيه خلال الاربع سنوات السابقة .
القى المحافظ كلمته ليعرب عن سعادته بهذا التكريم لإعطاء كل ذى حق حقه للاحتفال بكوكبة استمر عطاءها عشرات السنين ليرسل الاحتفال رسالة شكر وتقدير لهم لما بذلوه من اجل مصرنا الغالية .
اكد عبدالله على ضرورة تواصل الاجيال والاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ والعادات والتقاليد بالاحفاد للحفاظ على الهوية المصرية .
كما وجه الشكر لكل من احيل على المعاش قبل هذه الفترة لما بذلوه لانجاح هذه المشروعات ، مشيرا ان ما حدث خلال الاربع سنوات السابقة هى نهضة غير مسبوقة لمصر فى جميع المجالات بقيادة حكيمة للقائد عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة .
وقدم المحافظ شهادات تقديم تكريما لهم موجها كل التقدير والاحترام لهم ولجهدهم خلال سنوات العمل بالمحافظة .





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