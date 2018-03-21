» بالصور .. مهزلة استغلال شركة عقارات لأسر الشهداء

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جانب من المؤتمر

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الاستثمار العقارى

محافظ الغربية

أسر الشهداء

شركة عقارات

جنازات الشهداء



شهد حفل تكريم اسر الشهداء والامهات المثاليات والذى اقيم بإستاد طنطا مساء الأربعاء بحضور محافظ الغربية ، مهزلة قيام شركة وهى خاصة بالاستثمار العقارى ومقرها بالقاهرة ،، بإستغلال اسر الشهداء وعدم تقديم أى هدايا لهن ،، فضلا عن عرض صور وجنازات الشهداء عليهن ،، مما أدى الى حالة من البكاء  الهستيرى للامهات ، كما انتابت بعضهن نوبات عصبية وهستيريه بسبب ذلك 

وتبين ان الشركة لم تنفذ ماتم الاتفاق عليه والخاصة بالتكريم والهدايا فى الوقت الذى تم فيه استدعاء الامهات من أماكن وقرى بعيدة عن طنطا وتركهن بلا تقدير مما أدى الى استياء الحضور الذين أعلنوا عن غضبهم واستيائهم من هذه الطريقه الرخيصة ومحاولة استدرار دموع الامهات لتصوريهن واستغلال دموعهن فى الدعاية الرخيصة 

حدث هذا فى حضور اللواء احمد صقر محافظ الغربية والشيخ الدكتور أحمد كريمة والنائب سامح حبيب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية

وطالبت أمهات الشهداء واسرهم بضرورة محاسبة هذه الشركة التى لم تراعى الاصول ولم تنفذ ماتم الاتفاق عليه أثناء التحضير للحفل ، واستغلال اسر وامهات الشهداء بهذه الطريقة الرخيصة وإجبارها على دفع كافة تكاليف نقل اسر الشهداء وامهاتهم وتكريمهم بما يليق وعدم الاستعانه بها مره أخرى كشركة راعية 










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