أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

21 مارس 2018 - 11:11 م

في أول رد فعل لها داخل القفص، تحدثت ريهام سعيد من داخل القفص، عن القضية التي اتهمت فيها بخطف أطفال بأنها كانت في حالة من الذهول من التهب التي وجهتها النيابة اليها.

وقالت في حديثها للمحكمة بإنها كانت تضحك حينما كانت تسمع الإتهامات المُسندة إليها، معلقة :"مكونتش مصدقة"، وذكرت بأن ممثل النيابة في التحقيق نهرها طالبًا منها الكف عن التهكم.

وأضافت "ريهام"، خلال حديثها من داخل القفص، متسائلة باستنكار :"هل قرار سهل بعد 15 سنة في الإعلام، نتحول لعصابة"، مُختتمة حديثها بالقول :"دي مش فبركة".