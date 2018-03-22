مع احترامي لمقام الرئيس .. لكن هذه مشكلة تصريحاته

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السيسي

نور فرحات

أكد الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - أن حوارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تثير الجدل دومًا .. كاشفًا عن السبب .

وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "مع خالص التوقير لمقام الرئيس :
مشكلة تصريحاته التي تثير جدلا متواصلا بعد الإدلاء بها أنها لا تأتي في سياق حوار مثل حوارات السادات ومبارك ، ولكن تأتي في شكل جمل تقريرية واحدية المصدر لا تقبل ردا أو جدلا أو تعليقا إلا بعدما ينتهي الرئيس من حديثه وينصرف" حسب رأيه.

وأضاف: "أدعوه جادا إلي الحوار الحقيقي مع المهتمين بمستقبل الوطن وهم لا يرجون نفعا إلا للوطن ولا يدفعون ضرا إلا عنه ، حتي ولو كانو ا معارضين لسياسات الحكم ، وحتي لو كان حوارا غير معلن . المعارضة ليست خيانة والصمت نكول عن الصالح العام ، والوطن ملك الجميع إلا اذا كان هذا أيضا أمر مشكوك فيه" حسب تعبيره. .

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