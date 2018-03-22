  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:12 ص
بحث متقدم
أمير قطر

قطر تضع ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

غادة شريف

الدنيا هتغرق مهما تلاعبنا وتحايلنا لتأجيل الغرق

فرحات

مع احترامي لمقام الرئيس .. لكن هذه مشكلة تصريحاته

بسمة وهبة

لهذا السبب بكت بسمة وهبة على الهواء

السيسي

الأم المثالية بكفر الشيخ:"قولت للسيسي هات بوسة"

تعرف علي الرسالة الأخيرة لـ"ريهام سعيد" قبل حبسها

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

ريهام سعيد

براءة ريهام سعيد و4 من فريق عملها في تهمة خطف أطفال

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي: "الرئيس قدوتي"

الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

حماس تحدد شخصية المتورط بتفجير رئيس الوزراء‎

عرب وعالم

الحمدلله
الحمدلله

متابعات

أخبار متعلقة
#

عباس يتهم "حماس" بالوقوف وراء محاولة اغتيال "الحمد الله"

#

أول رد من «حماس» على تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين

#

حماس ترد على اتهامات محاولة اغتيالها "الحمد الله"

#

حماس وراء محاولة اغتيال "الحمد الله"

حماس

رامي الحمدلله

أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة أنها استطاعت تحديد هوية الشخص المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله ، محذرة من محاولة أي شخص التستر عليه.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو "أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة"، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه".

وأوضح، في تصريح، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني "أعلنت عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه "حسب عربي 21".".

وفي الوقت ذاته، حذر بشده "أي مواطن من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة حققت تقدما كبيرا في تحقيقات الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

وفي بيان للحركة حول آخر تطورات حادثة تفجير الموكب، قالت: "حققت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تقدما كبيرا في الكشف عن ملابسات حادثة تفجير موكب الدكتور رامي الحمدالله، الذي حدث يوم الثلاثاء 13 آذار/ مارس 2018 حسب "عربي 21".".

وأوضحت في البيان، الذي صدر باسم "قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس"، أن "الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المتورطين في هذه الجريمة، وبشكل مكثف؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في داخل القطاع، وعلى الحدود والمعابر".

وطالبت "حماس" الجمهور الفلسطيني بـ"تفهم هذه الإجراءات، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية؛ للوصول إلى المجرمين، وكشف كل تفاصيل الجريمة النكراء".

كما نوهت إلى أن "قيادة الحركة، وعلى رأسها رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، يتابعان أولا بأول وبكل اهتمام مجريات التحقيق"، مؤكدة أن الحركة "وضعت كل إمكاناتها الأمنية والفنية لمساعدة الأجهزة الأمنية، والوقوف إلى جانبها؛ للوصول إلى الفاعلين".

وشددت "حماس" على "دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية حتى إتمام هذه المهمة الوطنية"، مضيفة: "نعد شعبنا وأمتنا وكل المخلصين والمعنيين بالقضية الفلسطينية أن نضعهم في كل تفاصيل هذه الجريمة النكراء حال الانتهاء التام من التحقيق فيها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. نانسي عجرم تشارك في مقلب ضخم
» اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎
» الموساد: عملاؤنا بسوريا كشفوا لنا المفاعل النووي فقصفناه
» حماس تحدد شخصية المتورط بتفجير رئيس الوزراء‎
» بالصور .. مهزلة استغلال شركة عقارات لأسر الشهداء
» أديب لـ ريهام سعيد: يارب تكون أخر الأحزان
» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر