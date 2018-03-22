فنانة تفاجيء الإبراشي: لا أحب أمي ولن أنافقها

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وائل الابراشى

رولا

فاجأت المطربة اللبنانية رولا الإعلامي وائل الإبراشي بأنها لا تحب أمها ، مستنكرة ما أسمته حالة "النفاق" الخاصة بمحبة الأم في المجتمعات العربية .

وأضافت في لقائها مع برنامج "العاشرة مساءً" : "أمي لم تعطني الفرصة لكي أحبها ، فهي لم تهتم بي أو تسأل عني ، وتركتني في طفولتي .. بعض الناس مصابون بالأنانية ".

وأردفت : "حاولت جاهدة أن أتواصل معها في السابق لكنها لم تهتم ، والآن لا أريد أن أتحدث عنها ".

وتابعت: "لقد عشت حياتي كلها في ملجأ للأيتام حتى أتممت 17 سنة .. بعض الآباء لا يهتمون بأبنائهم .. لذلك أطلب منهم هذا الاهتمام ".



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