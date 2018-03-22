فنانة تفاجيء الإبراشي: لا أحب أمي ولن أنافقها

أحمد عادل شعبان
فاجأت المطربة اللبنانية رولا الإعلامي وائل الإبراشي بأنها لا تحب أمها ، مستنكرة ما أسمته حالة "النفاق" الخاصة بمحبة الأم في المجتمعات العربية .
وأضافت في لقائها مع برنامج "العاشرة مساءً" : "أمي لم تعطني الفرصة لكي أحبها ، فهي لم تهتم بي أو تسأل عني ، وتركتني في طفولتي .. بعض الناس مصابون بالأنانية ".
وأردفت : "حاولت جاهدة أن أتواصل معها في السابق لكنها لم تهتم ، والآن لا أريد أن أتحدث عنها ".
وتابعت: "لقد عشت حياتي كلها في ملجأ للأيتام حتى أتممت 17 سنة .. بعض الآباء لا يهتمون بأبنائهم .. لذلك أطلب منهم هذا الاهتمام ".
ظهر12:07 م
فجر
04:38
شروق
06:01
ظهر
12:07
عصر
15:35
مغرب
18:12
عشاء
19:42